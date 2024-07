Ue, von der Leyen ce la fa: rieletta presidente della Commissione Ue. Quanti voti ha preso

18 luglio 2024 a

Il Parlamento europeo ha confermato l'incarico di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea. La candidata del Ppe, indicata dal Consiglio europeo il 27 giugno, è stata confermata con 401 voti, su una maggioranza assoluta di 360 voti. I votanti sono stati 707. I voti contrari sono stati 284, 15 le astensioni, 7 le bianche/nulle.

Dopo il voto, come promesso, Fratelli d'Italia ha reso noto la sua scelta: è arrivato un no all'esponente politica tedesca. A spiegare la decisione è Carlo Fidanza: "La delegazione di Fdi ha deciso di non sostenere la rielezione di von der Leyen. La spinta al cambiamento emersa dalle urne nelle elezioni Europee non è stata recepita da von der leyen. Questo non pregiudica una collaborazione istituzionale, confidiamo per l'Italia in un incarico che merita per quanto riguarda la commissione del futuro".