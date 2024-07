Ue, tutte le promesse di von der Leyen: il documento sul piano per i primi 100 giorni

18 luglio 2024 a

Nel suo documento programmatico per il secondo mandato, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha promesso diverse iniziative per i primi cento giorni. «Proporrò un piano d’azione europeo sulla sicurezza informatica degli ospedali e degli operatori sanitari nei primi 100 giorni del mandato», ha annunciato. «Nei primi 100 giorni garantiremo l’accesso a nuove capacità di supercalcolo su misura per le start-up e l’industria dell’intelligenza artificiale attraverso un’iniziativa AI Factories», ha evidenziato. «Per inquadrare il nuovo approccio e identificare le nostre esigenze di investimento presenteremo congiuntamente un Libro bianco sul futuro della Difesa europea nei primi 100 giorni del mandato», un altro passaggio.

E ancora: «Chiederò a tutti i Commissari di organizzare i primi dialoghi annuali sulle politiche giovanili entro i primi 100 giorni del mandato. Questi dialoghi verranno ripetuti ogni anno». «Ho convocato un dialogo strategico sull’agricoltura che presenterà a breve la sua relazione. Basandosi su queste raccomandazioni, nei primi 100 giorni presenterò una Visione per l’agricoltura e l’alimentazione, esaminando come garantire la competitività e la sostenibilità a lungo termine del nostro settore agricolo entro i confini del nostro pianeta», ha annunciato von der Leyen.

«Nei primi 100 giorni presenteremo le nostre revisioni delle politiche pre-allargamento concentrandoci su singoli settori come lo Stato di diritto, il mercato unico, la sicurezza alimentare, la difesa e la sicurezza, il clima, l’energia e la migrazione, nonché la convergenza sociale, economica e territoriale più in generale», è l’ultima promessa nel documento, presentato prima di arrivare al voto in cui vorrebbe essere riconfermata come presidente della Commissione europea.