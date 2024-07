Migranti, Meloni da Tripoli: "Combattere tratta esseri umani con la cooperazione Ue-Africa"

17 luglio 2024 a

Giorgia Meloni, partecipando alla sessione presidenziale del Forum Trans-Mediterraneo sulle migrazioni in corso a Tripoli, si è espressa sulla questione degli arrivi irregolari in Europa: “Come credo sia chiaro a tutti, per questo governo italiano il Mediterraneo è una priorità. E non può esserci Mediterraneo senza Italia e Libia insieme. È anche per questo che in questi due anni abbiamo migliorato molto la nostra cooperazione su molti fronti. In questo tempo ci sono sfide che non possiamo affrontare da soli. La migrazione è una di queste. E per affrontare seriamente questo tema, credo sia necessario un approccio a 360 gradi. L'Italia ha lavorato molto su questo, anche a livello multilaterale”.

Meloni in missione a Tripoli: riflettori sul Mediterraneo

“Le Nazioni Unite – ha proseguito poi Meloni - ci dicono che il traffico di esseri umani è oggi uno dei più potenti traffici criminali del mondo. Ci sono persone che fanno un sacco di soldi sfruttando la disperazione delle persone fragili, e noi non possiamo permetterlo, perché queste organizzazioni stanno diventando molto potenti, ma non si preoccupano dei diritti umani e degli esseri umani. È una cosa che succede in Italia. Lo vediamo ogni giorno anche a Malta. Ecco perché vogliamo lottare contro i trafficanti di esseri umani, anche perché l'immigrazione clandestina è un fenomeno che non può essere tollerato. La cosa più importante che dobbiamo fare è creare una nuova cooperazione tra l'Europa e l'Africa”.

“Ovviamente la Libia è una delle nostre priorità. Abbiamo lavorato insieme sull'energia, sulle infrastrutture, sulla formazione. Stiamo lavorando su molti temi che sono molto strategici, per entrambi. Iniziative come questa ci aiutano a concentrarci in modo più concreto per risolvere insieme questo problema, mentre lavoriamo a livello bilaterale per rafforzare la cooperazione che è necessaria anche per fare il resto del lavoro”, ha concluso la presidente del Consiglio nel suo viaggio istituzionale.