Giovanni Toti chiede di incontrare Matteo Salvini: "Il futuro della Regione"

12 luglio 2024 a

Giovanni Toti, dopo il rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare del Riesame, ha chiesto di incontrare il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e i due assessori regionali Giacomo Giampedrone e Marco Scajola. Il leader della Lega sarà a Genova lunedì per un evento, ma non è detto che l’incontro possa avvenire già in quella data. I confronti, stando a quanto si apprende, serviranno a capire che futuro disegnare per la Regione, dopo la decisione di lasciare il governatore della Liguria agli arresti domiciliari.

A più di 48 ore di distanza dall'udienza dell'8 luglio, al termine della quale si erano riservati un paio di giorni prima di potere emettere il verdetto, i giudici hanno formulato la decisione. Le toghe hanno respinto sia la richiesta di revoca della misura cautelare che, in subordine, le richieste di attenuazione della misura. All'interno delle 33 pagine di ordinanza che contengono la decisione emessa in mattinata, vengono meno le cautele nei confronti delle garanzie di indagine, ma restano le tutele in ordine al rischio di reiterazione del reato che motivano la bocciatura della richiesta.

L'avvocato del governatore, Stefano Savi, ha confermato che, dopo questo mancato accoglimento dell'istanza, verrà avanzato il ricorso in Cassazione. "L’idea che Toti, con la sua carica, possa commettere reati simili con soggetti diversi, appare come un pregiudizio o un processo alle intenzioni, certamente estraneo alla storia di questi anni di amministrazione, estraneo alle accuse, ed estraneo al tema giudicato", ha dichiarato.