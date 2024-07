Sondaggio YouTrend, Fratelli d'Italia cresce ancora dopo le Europee. Tonfo del M5S

01 luglio 2024 a

A tre settimane dal voto per le elezioni Europee, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito nelle intenzioni di voto, raggiungendo il 29,2%, con un incremento dello 0,4% rispetto alle precedenti elezioni per l’Europarlamento. Il Partito Democratico (PD) segue al secondo posto con il 24%, segnando una lieve diminuzione dello 0,1%. Il Movimento 5 Stelle scende sotto il 10%, attestandosi al 9,6%, in calo dello 0,4%. Anche Forza Italia e Lega registrano una diminuzione nei consensi, con Forza Italia all’9% (-0,6%) e la Lega all’8,1% (-0,9%). Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) rimane stabile al 6,8%. In crescita, invece, Azione che sale al 3,7% (+0,3%) e il partito Pace, Terra e Dignità che raggiunge il 2,5% (+0,3%). Italia Viva si attesta al 2,1%, mentre +Europa è al 2%. Sono questi i dati sulle intenzioni di voti che emergono dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24.

Inoltre, nella rilevazione, quasi tutti i leader politici vedono un aumento della loro popolarità, seppur con variazioni diverse. Giorgia Meloni riscuote il 35% della fiducia degli italiani, con un incremento del 3% rispetto al 20 maggio. Antonio Tajani segue con il 29% (+4%) ed Elly Schlein con il 28% (+3%). Sempre alto il gradimento per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che raggiunge il 67%. Il giudizio complessivo sul governo Meloni è positivo, con il 43% degli italiani che esprime commenti favorevoli, segnando un aumento dell’8% rispetto alla scorsa rilevazione. Gli italiani ritengono che il partito più soddisfatto del risultato delle Europee sia Fratelli d’Italia (32%), seguito dal Partito Democratico (18%). Questi dati evidenziano un rafforzamento della posizione di Fratelli d’Italia e del governo Meloni, che a quasi due anni dalla vittoria delle Politiche continua a veleggiare a gran velocità.