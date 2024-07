Lega, Vannacci sceglie di essere eletto nel Nord-Ovest. Chi sono gli eletti

01 luglio 2024 a

a

a

Il generale Roberto Vannacci ha optato per essere eletto nel Nord-Ovest, dove con 186.966 preferenze ha ottenuto il suo migliore risultato tra tutte le circoscrizioni elettorali. «Ringrazio il Generale Vannacci per una scelta che permette alla Lega di avere una rappresentanza territoriale equilibrata in tutto il Paese, sicuro che Roberto darà un contributo sempre più prezioso in una fase storica e internazionale che ci vedrà protagonisti. Stamattina ho incontrato Angelo Ciocca, uomo che ha la mia piena stima e fiducia, e che da ora in avanti lavorerà direttamente al mio fianco», le parole di Matteo Salvini, leader del Carroccio. Dopo la scelta di Vannacci è definitivo l’elenco degli eletti a Strasburgo della Lega: Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Anna Maria Cisint, Paolo Borchia, Roberto Vannacci, Susanna Ceccardi, Aldo Patriciello e Raffaele Stancanelli.

Meloni gongola e cresce ancora dopo le Europee. Il sondaggio è un incubo per il M5S

Tra gli eletti c’è quindi l’europarlamentare Ceccardi, che conquista lo scranno a Bruxelles e ammutolisce il popolo social che l’aveva pesantemente criticata nei giorni delle elezioni Europee: «Lieta che il mio costante e appassionato lavoro di 5 anni al Parlamento europeo in difesa degli interessi degli Italiani, della nostra sovranità e della nostra identità sia stato riconosciuto e premiato dai territori che rappresento. Adesso mi attendono altri 5 anni ancora più impegnativi, di dura opposizione a un’Europa che vuole continuare a danneggiare le nostre famiglie e le nostre imprese con norme anti-economiche e ideologiche. Ma la fatica e il lavoro non mi hanno mai spaventato, sono pronta a questa nuova sfida, dando voce a oltre 34mila persone che mi hanno rinnovato la loro fiducia. In questi giorni al Parlamento europeo ho già visto girare alcuni nuovi eletti e siccome tra loro c’è anche qualche personaggio poco raccomandabile – punzecchia Ceccardi -, forse sarà bene rispolverare il mio spray al peperoncino per la difesa personale...non si sa mai!».