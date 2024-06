Michaela Biancofiore entra con Puggy negli uffici dei senatori: "Enormi benefici"

Sullo stesso argomento: Giornata del cane in ufficio, Michaela Biancofiore al Senato con Puggy

26 giugno 2024 a

a

a

Nella Giornata mondiale del cane in ufficio, Puggy, il carlino di Michaela Biancofiore, le fa compagnia. La senatrice di Noi con l’Italia dedica a Franco Frattini «questa piccola vittoria», e cioè la presenza del suo amico a quattro zampe nel suo studio personale. «Nella scorsa legislatura il Parlamento ha introdotto all’articolo 9 della Costituzione il benessere dell’animale e dell’ambiente e questo dettato della Costituzione deve essere attuato e si deve iniziare, come aveva fatto il compianto presidente del Consiglio di Stato Frattini con un convegno a palazzo Spada, da piccoli significativi gesti, come il portare il cane nel proprio ufficio di parlamentare, affinché aumentino le sensibilità, le attenzioni e le opportunità», ha dichiarato.

«Siamo noi legislatori chiamati a fare le leggi per gli animali ed è una contraddizione in termini che poi l’animale non possa entrare nei nostri uffici personali - ha continuato Biancofiore - il nostro auspicio è che l’animale domestico diventi soggetto di diritto e non oggetto. Abbiamo scelto oggi per il debutto di Puggy, che già accedeva al ministero della Pubblica amministrazione quando ero sottosegretario, perché è la giornata mondiale del cane in ufficio, presenza che secondo approfonditi e reiterati studi scientifici, apporta enormi benefici in termini di salute fisica e mentale oltre che aiutare socializzazione e concentrazione sul posto di lavoro».

Giornata del cane in ufficio, Michaela Biancofiore al Senato con Puggy

«Ringrazio il presidente del Senato Ignazio La Russa, il collegio dei questori e il segretario generale Federico Toniato che hanno reso possibile questa prima apertura di alcuni uffici del Senato agli animali domestici per coloro che sentono o hanno la necessità di tenerli vicino a sè durante le perduranti ore di lavoro. Spero che questa sperimentazione vada a regime come già avviene per moltissime aziende private e pubbliche, per università, rsa, ospedali, banche e che venga incardinato al più presto il mio testo unico di riunificazione e revisione di tutte le leggi in materia di animali domestici gestione, igiene e regolamentazione, introducendo gli animali nello stato di famiglia per prevenire gli abbandoni e la figura del pet Therapy dog certificato, come avviene in America e in molti Paesi del nord Europa ampiamente avanzati in materia, che sta aiutando molte vite umane», ha concluso la senatrice