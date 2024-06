Ilaria Salis, Renzi la strapazza: “Poverina… Questa sinistra ha problemi di legalità”

24 giugno 2024 a

a

a

Matteo Renzi all’assalto di Ilaria Salis. La nuova europarlamentare, eletta alle elezioni Europee con la lista di Avs, sta dando battaglia sui propri canali social sul tema delle occupazioni delle case. Ma l’ex presidente del Consiglio, nella sua enews, smonta il discorso della maestra anarchica: “Come primo atto del proprio incarico da parlamentare europea, Ilaria Salis rivendica l’occupazione delle case. E oggi insiste aggiungendo del vittimismo ‘È logorante occupare le case’. Poverina. Immaginiamoci le famiglie che sono in lista d’attesa per un alloggio popolare e non possono ottenerlo perché è occupato dalla Salis e dai suoi amici. Queste famiglie rispettano le regole nonostante le difficoltà e si vedono passare avanti quelli che non rispettano la legge. Per me è inaccettabile”.

"Occupare logora" ma è "resistenza". Il sermone surreale della Salis

“La sinistra, o forse più correttamente possiamo dire questa sinistra, ha un gigantesco problema con la parola legalità e anche con il concetto di proprietà. Peraltro - ci tiene a sottolineare Renzi - posizioni come quelle della Salis non soltanto sono ingiuste, ma costituiscono un regalo alla Meloni e alla sua coalizione”.