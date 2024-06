Bracciante, il cordoglio di Lollobrigida: "Tolleranza zero contro lo sfruttamento"

19 giugno 2024 a

«Esprimo il mio cordoglio per la morte del bracciante indiano deceduto dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro e abbandonato senza che nessuno gli prestasse soccorso. Il Governo Meloni è in prima linea su tutti i fronti per contrastare qualunque forma di sfruttamento sul lavoro. Siamo di fronte a una tragedia che non ci può lasciare indifferenti e sulla quale andrà fatta piena luce. Con il Ministero del Lavoro e la Regione Lazio continuiamo a lavorare in modo concreto contro chi elude la legge e non ha rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori. In Italia non c’è spazio per chi vuole operare fuori dalle regole». Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida in merito alla morte del 31enne che, dopo essere rimasto coinvolto in un terribile incidente sul lavoro, invece di esser soccorso, è stato abbandonato davanti alla sua abitazione con il braccio tranciato.