Autonomia differenziata, semaforo verde alla Camera. Ora è legge, Salvini: “Giorno storico”

Via libera definitivo dell’aula della Camera al ddl sull’autonomia differenziata. Il testo ha incassato 172 voti favorevoli. Sono stati 99 i voti contrari e un astenuto. Il provvedimento, già approvato dal Senato, diventa legge. Foto di gruppo con bandiere regionali per i deputati leghisti che hanno così festeggiato il via libera definitivo. I parlamentari hanno posato con Roberto Calderoli nel cortile di Montecitorio mostrando le bandiere di Veneto, Lombardia, Piemonte, Romagna e Calabria. Il ministro leghista, 68 anni, era visibilmente commosso all’approvazione del ddl da lui firmato, poco dopo le 7.30 del mattino, al termine della seduta notturna fiume iniziata alle 20,30 del giorno prima. Calderoli è stato sempre presente in Aula dall’avvio del seguito della discussione nel pomeriggio di ieri.

Raggiante sui social anche Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega: “Giornata storica, l’Autonomia è legge! Per un’Italia più efficiente e più moderna, con meno sprechi e più servizi a tutti i cittadini, da Nord a Sud. Dopo tanti anni di battaglie e di impegno, nonostante le bugie e gli attacchi della sinistra, grazie alla Lega ed al governo l’Autonomia richiesta da milioni di Italiani è stata approvata questa mattina anche alla Camera ed è finalmente legge. Una vittoria di tutti gli italiani, grazie a tutti!”.