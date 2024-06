Sondaggio Swg, crescono Forza Italia e Avs, confermato il sorpasso degli azzurri

18 giugno 2024 a

Crescono solamente Forza Italia e Alleanza Verdi e Sinistra, lieve calo per i partiti maggiori e una conferma, quella del sorpasso del partito fondato da Silvio Berlusconi sulla Lega. È questa la fotografia scattata da Swg per La7. Si tratta del primo sondaggio politico condotto dopo le elezioni europee. Nel dettaglio, l'orientamento di voto degli italiani, rispetto alle elezioni dell’8-9 giugno, registra ora una leggera flessione di Fratelli d'Italia: il partito della premier Giorgia Meloni è al 28,6. La Lega di Matteo Salvini, invece, si attesta a 8,8 (entrambi -0,2%). Al secondo posto c’è il Partito democratico, che perde consensi e di ferma al 23,8, in flessione dello 0,3% così come il M5S 9,7%.

Confermato, come premesso, il sorpasso di Forza Italia sulla Lega. Gli azzurri, che si presentavano alle europee con Noi Moderati, hanno conquistato lo 0,4% e raggiunto il 9%. E un'altra conferma riguarda anche Avs, che cresce dello 0,2% e sfiora quasi il 7%. Per quanto riguarda i partiti minori, invece, guadagnano quasi tutti rispetto alle europee: Azione +0,3 e ora al 3,6; Pace Terra e Dignità al 2,3%, +Europa al 2,1 e Italia Viva all’1,8% (+0,1), entrambi fuori dal Parlamento europeo; Libertà in calo -0,1 all’1,1.