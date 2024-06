Schengen, la sospensione funziona. Fedriga: "Più di 1800 respingimenti"

18 giugno 2024 a

È positiva la valutazione della sospensione del trattato di Schengen. I controlli ai confini, ripristinati lo scorso autunno, funzionano. A dirlo sono i numeri. "Come ha detto il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, i numeri degli arrivi dalla Rotta Balcanica quest’anno sono decisamente in netto miglioramento rispetto agli scorsi anni. Per esempio abbiamo superato a livello di tutto il confine regionale più di 1800 respingimenti. Nel passato noi parlavamo di circa 80-90 riammissioni all’anno", ha detto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, a margine della seduta del Comitato per l’ordine pubblico in Prefettura a Gorizia col ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

"È stato incrementato in modo importante - ha spiegato Fedriga - anche il rintraccio, la denuncia e l’arresto di trafficanti di essere umani. E anche questo è un passaggio molto importante. Questo si è tradotto anche nei numeri che il territorio regionale gestisce. Per esempio a Gorizia al Cara sono circa 300 gli ospiti, molto lontani dai 600 del 2023 e degli 800 in precedenza. Quindi numeri molto più gestibili". "Ovviamente - ha aggiunto - bisogna sempre tenere la situazione sotto controllo, perché può cambiare da un momento all’altro, perché oggi è la testimonianza che le misure scelte dal ministro Piantedosi, che ringrazio, stanno funzionando. La certezza è che continueranno i controlli che, da testimonianza del territorio, non mi sembra stiano creando particolari disagi, perché sono fatti in modo assolutamente intelligente e responsabile. Su questo ringrazio tutte le forze dell’ordine che si stanno impegnando in modo veramente importante".