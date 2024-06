Migranti, anche il segretario dell'Onu promuove il Piano Mattei: opportunità di sostegno

13 giugno 2024 a

Un apprezzamento alle strategia del governo Meloni. A farlo, sulla questione migranti, è stato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, in un’intervista a Repubblica: “La migrazione è essenziale, ma va organizzata. In questo contesto, il Piano Mattei potrebbe essere un’opportunità non solo per combattere le cause profonde che costringono le persone a intraprendere viaggi pericolosi, ma per sostenere i Paesi africani che ospitano la maggior parte degli esseri umani in fuga dalle crisi. Allo stesso tempo, esorto i paesi del Nord del mondo a combattere il traffico di esseri umani. Nessuno può raggiungere questo obiettivo da solo, motivo per cui sono necessari sforzi globali per organizzare e gestire le migrazioni”.

Il numero uno delle Nazioni Unite si è poi soffermato sulle tematiche relative al clima: “Il G7 deve dimostrare leadership presentando, entro l’inizio del 2025, nuovi National Determined Contribution pienamente allineati al limite di 1,5 gradi, che coprano tutti i settori e i gas serra. Gli obiettivi del G7 devono stabilire il punto di riferimento in termini di ambizione, qualità e tempistica per gli altri. Deve guidare l’eliminazione dei combustibili fossili ponendo fine a tutte le nuove esplorazioni di petrolio e gas, impegnandosi a terminare i nuovi progetti relativi al carbone, smettere di usarlo entro il 2030 e decarbonizzare completamente i propri sistemi energetici entro il 2035. Il G7 deve aiutare i paesi in via di sviluppo nell’accelerare la loro transizione. Occorre - ha sottolineato Guterres - concentrarsi sull’adattamento, onorando l’impegno di raddoppiare i finanziamenti ad almeno 40 miliardi di dollari all’anno entro il 2025. I G7 devono fornire forti contributi al nuovo Loss and Damage Fund, e garantire che sia operativo entro la COP29”.