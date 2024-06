Ilaria Salis è libera: via il braccialetto elettronico, può tornare in Italia

14 giugno 2024 a

a

a

Ilaria Salis è libera e le è stato tolto il braccialetto elettronico. La 39enne ha chiamato i propri avvocati in Italia, Eugenio Losco e Mauro Straini, per avvisarli di aver ricevuto il provvedimento del giudice ungherese che l’ha liberata dagli arresti domiciliari. Come ricorda l’Ansa sul proprio sito la richiesta di scarcerazione era stata depositata dal suo legale ungherese, Gyorgy Magyar, a seguito della sua elezione come eurodeputata nella lista di Avs. La 39enne attivista anarchico può quindi ora tornare in Italia. Secondo l’agenzia è stata inaspettata la visita della polizia ungherese nell’appartamento dove era detenuta agli arresti domiciliari dal 23 maggio scorso, ospite di una famiglia italiana. Le forze dell’ordine, oltre a toglierle il braccialetto elettronico alla caviglia, le hanno rilasciato un documento in ungherese. Salis probabilmente rientrerà nel nostro Paese entro lunedì 17 giugno giorno del suo 40° compleanno, che potrà invece passare in Italia insieme alla sua famiglia. Salis, che entrerà nel nuovo europarlamento dopo le elezioni dello scorso weekend, era stata arrestata l'11 febbraio del 2023 con l'accusa di far parte di un'associazione criminale e di aver partecipato a due aggressioni nei confronti di tre militanti di estrema destra a Budapest.