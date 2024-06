Coffee Break, Rampelli le suona al grillino: “Maleducati, provocate per denigrare l'Italia”

13 giugno 2024 a

Due visioni diametralmente opposte in merito alla rissa alla Camera dei deputati durante il voto sull’autonomia differenziata. Nella puntata del 13 giugno di Coffee Break, talk show di La7 condotto da Andrea Pancani, sono ospiti Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera ed esponente di Fratelli d’Italia, e il deputato Michele Gubitosa, del Movimento 5 Stelle. Rampelli risponde per le rime al suo interlocutore: “La narrazione di Gubitosa ha la sua logica, ma non la penso alla stessa maniera. Dalla mattina di ieri ci sono state provocazioni, hanno esasperato il clima, uno può anche fare il monaco zen, ma se non è un mestierante anche lui ha un limite nella pazienza. La reazione è stata sicuramente sproporzionata e inaccettabile. Ma la provocazione è stata…”.

Il grillino parla sopra all’onorevole di FdI che lo mette subito a tacere: “Adesso non cominciare ad interrompere, non cominciare, devi imparare l’educazione. Ogni volta che siamo in trasmissione parli sopra, sei un maleducato. Devi imparare l’educazione, tu e tutti i tuoi compagni di scuderia. È un provocatore seriale, questo momento fa capire quanta pazienza ci vuole dopo insulti h24 per giorni e giorni, sia al Senato con il premierato, che alla Camera sull’autonomia differenziata”. “O chiedete scusa o diteci se partirà lo squadrone ogni volta, venga a menare anche me. Menateci”, prova ancora ad inserirsi Gubitosa, con il conduttore che prova a riportare la calma durante la zuffa televisiva.

“Il M5S è andato sotto il 10% con queste procedure, io non credo che sia serio continuare ad atteggiarsi a provocatori seriali. In più vorrei far presente che questa provocazione non a caso coincide con il G7. La sinistra è abituata a denigrare la propria nazione quando al governo c’è il centrodestra. Avete straperso le elezioni e state cercando di intaccare la credibilità internazionale, creando degli incidenti che magari possono offuscare, o tentare di offuscare il lavoro del governo”, ha proseguito Rampelli.