Assenti alla commemorazione di Berlusconi: l'ultimo oltraggio dei grillini al Cavaliere

Fa discutere e non poco la scelta dei parlamentari del Movimento Cinque Stelle di non presidere alla commemorazione della morte di Silvio Berlusconi in Senato un anno dopo la scomparsa del Cavaliere. L'ultima figuraccia a Cinque Stelle dei grillini nei confronti di chi ha fatto la storia politica dell'Italia degli ultimi trent'anni.

«È gravissima l’assenza dei rappresentanti del M5s alla commemorazione in Senato di Silvio Berlusconi. Un gesto odioso e inaccettabile che conferma tutta la loro inadeguatezza istituzionale e politica», dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario del gruppo. «Si può essere in disaccordo, distanti e lontani sul piano ideale e politico, ma il rispetto per un avversario scomparso non può e non deve mai venire meno. Fa parte di quel patrimonio valoriale comune che è alla base della democrazia e che distingue le istituzioni liberali da quelle autocratiche. Noi senza alcun dubbio apparteniamo alle prime, i rappresentanti del M5s probabilmente no»