Regionali Piemonte, il centrodestra va: bis per il governatore Alberto Cirio

Mentre va avanti lo spoglio per le elezioni regionali in Piemonte che vedono il grande vantaggio del governatore Alberto Cirio, la candidata del centrosinistra alle elezioni regionali in Piemonte Gianna Pentenero ha telefonato al presidente per complimentarsi. Il Piemonte non cambia guida. "Caro Alberto, congratulazioni per questo risultato importante e per la tua rielezione. Un caro saluto e a presto, Roberta Metsola", ha scritto la presidente uscente del Parlamento Europeo che con un messaggio si è congratulata con Cirio. Il segretario nazionale di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani lo ha chiamato per complimentarsi per il risultato ottenuto in Piemonte: "Mi congratulo per il risultato importante - ha detto - è la dimostrazione del lavoro che hai svolto. Si inserisce nell’ottima giornata di oggi con il risultato di Forza Italia, siamo il terzo partito nazionale".

Quando è stato scrutinato poco più del 10% delle sezioni piemontesi, 616 seggi su 4.795, il presidente Cirio, ricandidato per il centrodestra è al 52,6% dei voti. La sfidante del centrosinistra, Gianna Pentenero si attesta al 36,6%. Al terzo posto la candidata alla presidenza per il Movimento 5 Stelle, Sarah Disabato è all’8,2%. In precedenza la prima proiezione Opinio per la Rai, con il 6% di copertura del campione, dava Cirio al 53% Pentenero al 35,4% e Disabato al 9,1.