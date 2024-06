Piemonte, si va verso il Cirio bis: tunnel del Tenda e seconda canna del Bianco

10 giugno 2024 a

In Piemonte un risultato sembra confermare quello del 2019. Dovrebbe infatti essere riconfermato come presidente l’uscente Alberto Cirio, sostenuto da tutto il centrodestra. Secondo instant poll Swg-La7 Piemonte Cirio sarebbe primo con il 50-54%, seguito da Gianna Pentenero, candidata del centrosinistra, con il 36-40%. A distanza la candidata del Movimento 5 Stelle, Sarah Disabato, che ottiene il 5,5-9,5%.

In odore di vittoria in base agli exit poll, Alberto Cirio dice che se nel suo primo mandato e riuscito a sbloccare «grandi infrastrutture come Tav, terzo valico, Asti-Cuneo, Pedemontana», davanti vede l’impegno «per il tunnel del Tenda, anche se ho competenze solo da tifoso, la tangenziale di Demonte e la seconda canna del Bianco». In una intervista a La Stampa il governatore piemontese sottolinea: «È importante aver posto la sede del Comitato di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia nel Museo del Risorgimento. Il Piemonte e tornato protagonista in Italia».

Cirio rivendica poi il contributo al consolidamento dell’economia «da quella aerospaziale all’automotive, qui anche grazie alla collaborazione con Stellantis, John Elkann e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Quando si tratta di lavorare per un risultato, non ci sono colori politici. E il Pil piemontese, nel primo trimestre del 2024, e cresciuto dello 0,7%. Piu della media italiana».