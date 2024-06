Europee 2024, risultati in tempo reale con Adnkronos: la diretta video della Notte delle Elezioni

09 giugno 2024 a

La Notte delle Elezioni 2024. Si vota in Italia e nei 27 Stati membri dell'Ue: risultati, analisi e commenti a partire dalle 22 di domenica 9 giugno nella diretta di Adnkronos guidata dal direttore Davide Desario e i vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli. Nel corso della notte elettorale si seguirà lo spoglio in tempo reale con commenti e spazio ai temi più importanti per la prossima legislatura europea, con il contributo di politici, manager ed esperti. Per guardare La Notte delle Elezioni 2024 basta cliccare su questo link o usare il player qui sotto.