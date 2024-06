Pd, Bettini a difesa di Tarquinio: “Lo voterò, da lui contributo prezioso indiscutibile”

04 giugno 2024 a

Le posizioni di Marco Tarquinio stanno creando parecchi malumori all’interno del Partito democratico. Non sconvolgono invece Goffredo Bettini, che in un’intervista al Corriere della Sera si spende per l’ex direttore dell’Avvenire: “Che facciano discutere le sue posizioni è naturale, che siano un contributo prezioso, a mio giudizio, è indiscutibile. Siamo un partito pluralista, ogni sintesi del gruppo dirigente sarà più ricca se si esprimono liberamente sensibilità diverse, a patto che siano autentiche. Su questi argomenti, la radicalità di Tarquinio è un’eco vivida dei sentimenti del Papa”.

“Arrivare alla pace – spiega il big dem - è una priorità assoluta. Il mondo si sta incendiando attorno a noi. È la pace che deve ispirare la geopolitica e non la geopolitica ridurre l’aspirazione alla pace”. Poi Bettini svela per chi voterà per le elezioni Europee: “Voterò Elly Schlein, la nostra capolista, per il suo impegno e perché simbolicamente rappresenta tutto il Pd. Poi Matteo Ricci, straordinario amministratore, sindaco di Pesaro, e tra i migliori politici di una generazione più giovane della mia. Infine Marco Tarquinio, per le ragioni dette. Tarquinio è un indipendente, e tale rimarrà.”.