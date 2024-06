Liguria, Toti resta in sella. Il centrodestra lo blinda, no alla mozione di sfiducia

04 giugno 2024 a

a

a

È stata respinta in consiglio regionale la mozione di sfiducia presentata dall’opposizione contro il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e la sua giunta. Sono stati 18 i voti contrari, 11 quelli favorevoli. Resta in piedi quindi l’amministrazione guidata dal presidente ad interim Alessandro Piana, esponente della Lega che, prima ancora dell’esito del voto, aveva dichiarato con sicurezza: «Possiamo andare avanti sino alla fine del mandato».

Borghi al contrattacco: “Mattarella? Come il Papa, insostituibile e non può essere criticato”

All’inizio della seduta, in un clima reso infuocato dalla presenza di tifoserie contrapposte sugli spalti e proteste fuori dalla sede del consiglio, il capogruppo della Lista Toti, Alessandro Bozzano, aveva letto la lettera del governatore, agli arresti domiciliari dal 7 maggio scorso con l’accusa di corruzione: «Cari amici delle opposizioni - profetizzava la missiva - oggi non solo perderete nel voto di questa mozione, ma ancor prima avete perso il senso del vostro ruolo e, credendo di sottolineare una nostra debolezza, non vi siete resi conto di aver mostrato invece tutta la vostra. Per questo, oltre la mozione, continuerete a perdere anche le elezioni». Le opposizioni non si sono però lasciate intimorire: dal PD, alla Lista Sansa, dal M5S a Linea Condivisa, i capigruppo hanno ricordato in ogni intervento che la richiesta di sfiducia non fosse solo «un atto politico necessario» come ricordato dal capogruppo del Pd Luca Garibaldi, ma un modo per bocciare «tout court» 9 anni di governo Toti.

Video su questo argomento La profezia di Salvini: “Vannacci tra i candidati più votati in tutta Italia” | GUARDA

Il centrodestra però, con voti contrari definiti «convinti», ha rispedito al mittente le accuse e la giunta si è detta pronta ad andare avanti, pur nell’anomalia di un presidente ad interim. «Abbiamo tutti i requisiti e le carte in regola per farlo, salvo scelte diverse del presidente Toti» ha sottolineato Piana. Già, perché l’ultima parola, nonostante lo scranno vuoto nell’aula Sandro Pertini del consiglio regionale sia vuota da quasi un mese, spetta ancora una volta a Giovanni Toti: «L’auspicio è poter rivedere il presidente al suo posto, da lì poi avviare una fase di confronto politico e, serenamente, decidere se andare fino alla fine del mandato o chiuderlo in maniera anticipata - ha sottolineato l’assessore alla Protezione civile e Infrastrutture Giacomo Giampedrone - ma con un confronto franco con tutti i partiti che è giusto parta dal presidente». Giampedrone, spezzino e «vicino di casa» del governatore, è stato l’unico esponente della giunta ad incontrare Toti la scorsa settimana, dopo l’ok della Procura. È a lui che il governatore ha consegnato il messaggio per la maggioranza e per l’opposizione. Una maggioranza che si dice «rafforzata» dopo il voto odierno.