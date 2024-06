Meloni a piazza del Popolo, Gioventù nazionale "sfila" con Annunziata, Fazio e Formigli

01 giugno 2024

Sfilando dalla discesa del Pincio è arrivato in piazza del Popolo il corteo di Gioventù nazionale, dietro lo striscione "L’Europa delle patrie, il riscatto della gioventù". "La gioventù europea un sogno ce l’ha: patrie unite nell’identità. Contro i mercanti la gioventù si scaglia. Europa nazione è il grido di battaglia", è il ritornello del coro scandito dai giovani di Fratelli d’Italia durante la discesa. I giovani manifestanti sono arrivati cantando l'Inno nazionale e mostrando le gigantografie di vari personaggi, tra cui i giornalisti Lucia Annunziata (candidata con il Pd di Elly Schlein), Corrado Formigli, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: "Anche se loro ci rimangono male scrivi Giorgia", si legge sui cartelloni.



Intanto Giorgia Meloni è arrivata in piazza del Popolo, a Roma, dove nel pomeriggio interverrà in occasione dell’evento conclusivo della campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le elezioni europee. Con la premier sono presenti anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. Davanti al grande palco azzurro montano nella piazza si sono invece radunate centinaia di persone, molti con le bandiere di partito.