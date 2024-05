Giorgia Meloni incastra Elly Schlein: "Quali libertà abbiamo cancellato"

25 maggio 2024 a

«Voglio concludere» questo video con «una domanda da rivolgere alla segretaria del Pd Elly Schlein. La segretaria del Pd ha detto di recente che, in questo anno e mezzo, starei cancellando la libertà delle persone, accusa singolare per chi ha votato i provvedimenti per chiudere la gente in casa durante la pandemia», la premessa, «tra persone serie, quando si muove un’accusa soprattutto se è così pesante si dev'essere nella condizione di argomentarla. Voglio chiedere a Schlein quali sono le libertà cancellate da questo governo e con quali provvedimenti». Così la premier Giorgia Meloni in un video su Facebook per gli "Appunti di Giorgia".

«Per quello che vedo io, è che noi stiamo riformando questo sistema per consentire» per esempio «ai cittadini di votare il capo del governo mentre la sinistra è contraria», ha detto tra l’altro Meloni. «Le nostre sono battaglie di libertà. Ci dica quali sono le libertà che avremmo cancellato», ha osservato. «Ci dica di cosa parla ma ci dica qualcosa di concreto» perchè «la libertà è stata sempre limitata solo alla sinistra e il punto è che i cittadini lo hanno capito», ha concluso.