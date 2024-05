Salvini, i ladri entrano nella casa di Roma. Ma è un buco nell'acqua

20 maggio 2024 a

Un commando di ladri si è introdotto la notte scorsa (poco prima di mezzanotte), nell’abitazione romana del ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini, in zona Roma Nord. Secondo la prima ricostruzione, effettuata dalla polizia scientifica e dalla squadra mobile della questura di Roma, i ladri avrebbero provato a forzare la cassaforte ma sarebbero stati messi in fuga da un vicino che aveva sentito dei rumori sospetti provenire dall’abitazione del leader della Lega. Le persone, dopo essersi introdotte nel giardino, avrebbero infatti alzato l’avvolgibile e forzato la porta finestra, non passando inosservati e costretti alla fuga. La casa è stata trovata a soqquadro. Sull’accaduto indaga la polizia.