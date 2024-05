Una finestra su Chigi, Meloni interviene al B7: "Svilupperemo progetti per l'energia pulita"

18 maggio 2024 a

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri ha incontrato i rappresentanti del Business 7, il formato di dialogo tra G7 e settore privato imprenditoriale, quest’anno coordinato da Confindustria. Nel corso dell’incontro, il Presidente Meloni ha illustrato le priorità del Vertice di Puglia in programma il 13-15 giugno, soffermandosi in particolare sull’impegno della Presidenza italiana del G7 per favorire gli investimenti, i rapporti economici e un commercio libero ed equo in un quadro di regole concordate a livello internazionale.

Energia, Meloni “Transizione green ma senza dimenticare il nucleare”

Al termine dell’evento, il Presidente del Consiglio ha ricevuto dal Presidente di turno del Business7, Emma Marcegaglia, le proposte della comunità imprenditoriale sulle principali sfide dell’agenda globale. La premier ha annunciato: «Abbiamo intenzione di lanciare un’iniziativa per sviluppare progetti per la produzione di energia, sempre più pulita, attraendo capitali pubblici e privati e lavorando insieme alle Istituzioni finanziarie internazionali e alle imprese per superare le barriere agli investimenti nel settore energetico».