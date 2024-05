Chico Forti, Antonio Tajani: "Grande azione del governo e della nostra diplomazia"

18 maggio 2024 a

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani si è detto soddisfatto del trasferimento di Chico Forti in Italia, risultato della "grande azione del governo e della nostra diplomazia". "È da quando ci siamo insediati che stiamo lavorando perché Chico Forti possa scontare la seconda parte della sua detenzione in Italia", ha detto Tajani parlando di "una scelta giusta" ottenuta "lavorando in silenzio, senza polemiche". Parlando da un evento elettorale in Piemonte, il vicepremier ha quindi citato il "comportamento ineccepibile" tenuto da Forti durante la detenzione nel carcere di Miami e si è detto contento che possa "continuare ad essere un detenuto modello anche in un carcere in Italia".