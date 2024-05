Chico Forti, Bonelli e la solita figuraccia della sinistra: dà meriti al governo Draghi e cita Ilaria Salis

18 maggio 2024 a

Dopo quasi 25 anni, Chico Forti rientra finalmente in Italia. Grazie al lavoro incessante delle istituzioni, il 65enne non è più detenuto negli Stati Uniti. Tra le reazioni della sinistra dopo lo sbarco dell’imprenditore trentino all’aeroporto militare di Pratica di Mare c’è da segnalare quella di Angelo Bonelli. Il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra non riesce proprio a fare i complimenti a Giorgia Meloni e al suo esecutivo per il risultato raggiunto su Forti, tirando in ballo anche Ilaria Salis: “Bene Chico Forti che torna in Italia una lunga battaglia che dura da anni. Ricordo che l’autorizzazione al trasferimento si attendeva da tre anni, dopo l’intervento del governo Draghi conclusosi con quello Meloni. Ora facciamo eleggere Ilaria Salis e liberiamola”. La solita sinistra con la sindrome di Fonzie, che in Happy Days, in una scena memorabile, non riesce proprio a pronunciare la frase “Ho sbagliato”.