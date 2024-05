Una finestra su Chigi, il presidente lettone in visita da Meloni per parlare di sicurezza

17 maggio 2024 a

a

a

Dopo il rinvio di due giorni fa, ieri la premier Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica di Lettonia, Edgars Rinkevics. «Con piacere ho ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica di Lettonia Edgars Rinkevics. Insieme ci siamo confrontati sull’eccellente stato dei rapporti bilaterali tra le nostre Nazioni e sulle priorità dell’agenda europea ed internazionale, inclusi i temi della sicurezza e della gestione delle migrazioni» ha scritto sui social Meloni.

L’impegno però non ha impedito a Meloni di intervenire al Festival del Lavoro in corso a Firenze. Nel suo videomessaggio il premier ha parlato del rapporto fra Intelligenza artificiale e lavoro: «Stiamo vivendo un cambiamento epocale che avrà un impatto determinante su ogni settore lavorativo, non solo in quelli più tradizionali, ma anche in quelli più innovativi che interessano il lavoro intellettuale. E allora non possiamo da una parte fermare questa rivoluzione, ma dobbiamo lavorare per fare in modo che questo processo sia sempre a misura d’uomo, che sia cioè incentrato sull’uomo, controllato dall’uomo e che abbia l’uomo come suo ultimo fine».