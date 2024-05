Una finestra su Chigi: salta l'incontro previsto fra Meloni e il premier lettone

16 maggio 2024 a

Era tutto pronto per il bilaterale fra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro della Repubblica di Lettonia Edgars Rinkevics. La polizia schierata in piazza, la bandiera issata sul balconcino di Palazzo Chigi, poi però l’incontro, inizialmente per le 15, è stato annullato. Cosa abbia fatto saltare l’incontro non è chiaro, ma l’assenza di Giorgia Meloni nel Consiglio dei ministri per motivi personali è un indizio. La riunione comunque si è svolta sotto la direzione del vicepremier Antonio Tajani. Un Consiglio dei ministri lampo. All’ordine del giorno il decreto del presidente del Consiglio dei ministri sull’acquisizione da parte di Cogne Acciai Speciali Spa dell’intero capitale sociale di Mannesmann Stainless Tubes GmbH e delle sue controllate. Meloni nonostante l’assenza ha comunque diramato una nota per esprimere vicinanza al primo ministro slovacco Robert Fico, vittima di un attentato: «Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l’amico popolo slovacco. Anche a nome del Governo italiano desidero esprimere la più ferma condanna di ogni forma di violenza e attacco ai principi cardine della democrazia e delle libertà».