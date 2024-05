Meloni stoppa i giustizialisti su Toti: "Aspettiamo le sue risposte". E sul duello con Schlein...

14 maggio 2024 a

a

a

Giorgia Meloni commenta la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il governatore della Liguria Toti, agli arresti domiciliari dalla settimana scorsa con l'accusa di corruzione e lo fa ai microfoni di Maurizo Belpietro durante il convegno de "La Verità". "Vedo che il presidente della regione ha detto che avrebbe letto le carte e dato la sua versione dei fatti: credo che il minimo sindacale di rispetto per un uomo che governa molto bene la regione sia attendere le sue parole. Non ho altro da aggiungere sulla vicenda perché non ho elementi per farlo". Così il premier che sostiene la posizione del presidente di centrodestra.

Meloni-Schlein, il duello fa arrabbiare gli "esclusi". E Conte prova a farlo saltare

Meloni poi va anche sul confronto televisivo in programma con la leader del Partito Democratico Elly Schlein: "Vogliamo raccontare agli italiani che ci sono due modelli di Europa possibili, mettere a confronto le diverse ricette. E poi storicamente non sono una persona che ha problemi a confrontarsi, sarà che sono stata tanti anni all’opposizione. Non ricordo che chi era al governo all’epoca si confrontasse con me. Gli altri se vogliono organizzare altri confronti sono liberissimi di farlo". Ancora il premier sulle lamentele per il duello televisivo tra le due donne al comando: "Non capisco chi si straccia le vesti, mi fanno sorridere".