Fassino e la Juventus, la foto di Pistocchi scatena il putiferio sui social

Si scatena la bufera sui social per una foto su Piero Fassino pubblicata dal giornalista Maurizio Pistocchi. "La foto dell’anno", il commento dell'ex volto delle trasmissioni Mediaset, che ha allegato uno scatto che ritrae l'ex sindaco di Torino, indagato per il caso del presunto furto nel duty free dell'aeroporto di Fiumicino, in compagnia di Antonio Conte e Gianluigi Buffon, rispettivamente ex allenatore e capitano della Juventus. I due allora bianconeri donarono all'allora primo cittadino una maglia della Juve, con la scritta Fassino e il numero 2 stampato sulla casacca, posando poi per una foto ricordo a tre.

L’immagine ha scatenato una serie di commenti molto polemici con Pistocchi. “Lei rischia una denuncia con questa foto infame. La Juventus deve proprio avere infierito su di lei. Ma non si preoccupi, se su X si sfoga può tirare avanti”; “Lei è davvero una persona mediocre”; “Allusivo come al solito, ha raccattato qualche like tuo vero obiettivo”; “Maurizio la stimo ma questa se la poteva risparmiare parlo da tifoso romanista”; “Guarda che Fassino è del Torino… informati!”, alcuni dei numerosi messaggi critici nei confronti di Pistocchi, che ha risposto a diversi di loro con commenti del genere: “La gente non ha più il senso dell’umorismo”; “Inutile come uno scudetto revocato, anzi, 2”.

C’è stato poi un altro scambio, con un tifoso che ha apprezzato l’ironia del post sull’ex Twitter: “Una volta che posti una cosa simpatica su un argomento a te noto, l’italiano medio si altera e ti insulta per difendere la sua squadra. Quando ci incazzeremo così con chi ci governa, invece che per difendere un troglodita e uno che si è giocato pure la ex moglie, saremo migliori!”. “Sono troppo divertenti. Più che l’italiano medio, questo fa parte della maggioranza. E da questi si capisce tutto”, la replica di Pistocchi al commento.