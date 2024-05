Anna Maria Bernini: "Per Forza Italia ottimi segnali"

Pietro De Leo 05 maggio 2024 a

a

a

“Puntiamo alla doppia cifra e non ci poniamo limiti, abbiamo degli ottimi segnali”. Il ministro dell’Università ed esponente di Forza Italia Anna Maria Bernini arriva a Caserta per un’iniziativa elettorale degli azzurri in vista delle europee. “Sentiamo tanto affetto e partecipazione”, sottolinea mettendo in evidenza che “Forza Italia è l’unico partito italiano nella famiglia del PPE”. Un evento di fronte a molti candidati della circoscrizione meridionale, nel corso del quale, a margine, sono stati affrontati anche alcuni punti del confronto politico.

Non c'è nessuna presa in giro agli elettori: Lupi smonta le polemiche sulle Europee

Uno tra questi, lo strascico delle polemiche intorno alle parole del generale Vannacci sui disabili. “Non mi sento in imbarazzo -ha detto Bernini- perché noi siamo Forza Italia e siamo orgogliosamente liberali, moderati, siamo diversi dagli altri alleati. Noi crediamo nell’inclusione e nella forza della tolleranza”. Il passaggio in Campania del Ministro Bernini è stato “accompagnato” dal gotha campano degli azzurri. “Dopo la morte del nostro Presidente Berlusconi in tanti ci hanno dati per spacciati, ma grazie anche alla guida di Antonio Tajani ci siamo messi a lavorare e stiamo vedendo i risultati”, spiega Francesco Silvestro, presidente della Commissione parlamentare Affari Regionali del Senato.

Elezioni europee 2024, i candidati e le liste per tutte le circoscrizioni

Il coordinatore regionale della Campania Fulvio Martusciello (capo delegazione a Strasburgo, ricandidato), osserva: “Forza Italia vuole portare a Bruxelles la rappresentanza dei territori del Sud e degli interessi delle categorie produttive, delle professioni e dell’associazionismo. Abbiamo messo in lista, insieme a politici collaudati, imprenditori ed esponenti del Paese reale”. Dunque, Martusciello sottolinea gli obiettivi: “bisogna fermare la deriva ideologica ecologista, l’ossessione ambientalista, che dal riuso alle ‘case green’, fino alle norme sull’agricoltura, rischia di penalizzare pesantemente il Sud”.