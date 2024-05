Sandro Gozi ricandidato in Francia: in lizza per il secondo mandato

04 maggio 2024 a

Il segretario generale del Partito Democratico europeo ed eurodeputato uscente di Renew Europe, Sandro Gozi, sarà ricandidato in Francia alle prossime elezioni europee nella posizione n.6 della lista ’Besoin d’Europe', promossa dai partiti che sostengono l’attuale maggioranza di governo francese. L’ex sottosegretario agli Affari europei dei governi Renzi e Gentiloni, già nominato membro del ’Team Europe' che guiderà la campagna elettorale di Renew Europe in tutta l’Ue, è in lizza dunque per il secondo mandato al Parlamento europeo dopo l’elezione del 2019 con la Lista Renaissance. In Francia si vota con il sistema proporzionale plurinominale, con liste bloccate e soglia di sbarramento al 5% in una circoscrizione nazionale unica.

Di seguito l’elenco dei primi trenta candidati della lista “Besoin d’Europe” alle elezioni europee del 9 giugno 2024: N°01 - Valérie HAYER N°02 - Bernard GUETTA N°03 - Marie-Pierre VEDRENNE N°04 - Pascal CANFIN N°05 - Nathalie LOISEAU N°06 - Sandro GOZI N°07 - Fabienne KELLER N°08 - Grégory ALLIONE Nº09 - Laurence FARRENG Nº10 - Gilles BOYER Nº11 - Valérie DEVAUX N12 - Christophe GRUDLER Nº13 - Stéphanie YON-COURTIN Nº14 - Jérémy DECERLE Nº15 - Sylvie GUSTAVE DIT DUFLO Nº16 - Laurent HÉNART Nº17 - Bérangère ABBA Nº18 - Max-Léo ORVILLE Nº19 - Séverine de COMPREIGNAC Nº20 - Ambroise MÉJEAN N°21 - Rachel-Flore PARDO N°22 - Jean-Charles ORSUCCI N°23 - Alexandra LEULIETTE N°24 - Xavier FOURNIER Nº25 - Shannon SEBAN Nº26 - François DECOSTER N°27 - Catherine AMALRIC N°28 - James CHÉRON N°29 - Magali ALTOUNTAN Nº30 - Pierre KARLESKIND.