Calenda lancia BlaBlaCarl: "Io ci metto l'auto...", un passaggio per l'Europa

In viaggio con Calenda. La trovata elettorale del leader di Azione per le elezioni europee prende spunto dall'app per i passaggi in auto BlaBlaCar. che permette agli iscritti di condividere tratte comuni e risparmiare. "Avete presente quei viaggi che si fanno insieme in cui si condividono la macchina, la destinazione e tanti pensieri? Ecco, la campagna elettorale è un po’ questo e io ve la butto lì: facciamo un po’ di strada insieme? Io ci metto la macchina, voi la voglia di confrontarvi. Di volta in volta scriverò le tappe. Se vi va, lasciatemi un commento e un recapito in direct. Ps: il caffè lo offrite voi però", ha scritto Calenda sui suoi social allegando una card che ricorda la grafica della app. Il nome dell'iniziativa? Nenahce a dirlo BlaBlaCarl... Si parte venerdi 3 maggio, tratta Roma-Ancona.