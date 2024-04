TikTok, von der Leyen vuole bandirlo. L'ironia di Salvini: “Con tutti i problemi che abbiamo…”

29 aprile 2024 a

a

a

Giro di vite contro i social? La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, non esclude di vietare TikTok nell’Unione europea se verrà rieletta alla guida della Commissione. «Non è escluso», ha detto nel dibattito tra spitzenkandita a Maastricht rispondendo alla domanda se, in caso di rinnovo del suo mandato, vieterà TikTok nell’Ue a causa dei suoi legami con la Cina, come stanno valutando gli Stati Uniti. La candidata del Ppe ha sottolineato che la Commissione europea è stata «la prima istituzione al mondo» a vietare l’installazione di TikTok sui suoi telefoni aziendali e che conosce «esattamente il pericolo di TikTok».

Meloni, trionfo social: "La frase più citata", il dato che fa impazzire la sinistra

A replicare alla numero uno dell’Ue è Matteo Salvini, che proprio sul social in questione, passa al contrattacco: «Ma con tutti problemi che ci sono in Europa e che hanno le famiglie italiane, la presidente della Commissione europea, spero ancora per poco, Ursula von der Leyen, dice ’non escludo di mettere al bando TikTok, di vietare TikTok’. L’ho letto tre volte per capire se stava scherzando o meno. Qua – rincara la dose il leader della Lega e vicepremier - c’è un problema di sicurezza, di lavoro, disoccupazione, di guerre, e la presidente della Commissione europea, non la mia e spero ancora per poco, dice ’bandire TikTok? Non lo eslcudo’. Posso dire viva la libertà di pensiero e di parola, ovunque? E l’Europa che ho in testa io - chiarisce ancora una volta Salvini - non è quella delle tasse, dei divieti, di regolamenti, bavagli, censure e guerre. Ursula, viva la libertà».