Matteo Salvini, il suo "Controvento" già in seconda ristampa. Martedì la presentazione con Vannacci

Il libro di Matteo Salvini «Controvento - l’Italia che non si arrende» (Piemme) è già andato in seconda ristampa alla luce del numero di prenotazioni delle librerie e su Amazon. Il 30 aprile, martedì, sarà presentato a Roma, in occasione dell’esordio ufficiale sugli scaffali, con il leader della Lega e Roberto Vannacci. Lo rende noto la Lega. Con 272 pagine, un inserto con fotografie inedite e a colori, 23 capitoli, il libro di Salvini edito da Piemme sarà in libreria dal 30 aprile. Nel volume il leader della Lega ricorda i motivi della sua adesione alla Lega, spende parole affettuose per Roberto Maroni, Silvio Berlusconi, Maria Giovanna Maglie.