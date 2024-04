Regionali Basilicata 2024, risultati in diretta: Bardi a valanga per gli instant poll

22 aprile 2024 a

a

a

Il governatore uscente di centrodestra è avanti negli Instant Poll Telenorba-Yoodata per le elezioni regionali in Basilicata 2024. Vito Bardi è dato in forte vantaggio con una forbice del 53-57%, seguito da Piero Marrese (centrosinistra) dal tra il 41 e il 45%. Secondo gli instant poll realizzati su un campione rappresentativo di 2.020 elettori, FdI è in testa con il 23-27%. Forza Italia 12- 16% e Lega 4-8%. La coalizione di centrosinistra: Pd 15-19%, Movimento 5 Stelle 14-18%, Basilicata Casa Comune 4-6%. Volt invece ottiene tra l’1 e il 3%.

Affluenza definitiva al 49,80%: è il dato relativo alle 682 sezioni, fornito dal Viminale dopo la chiusura dei seggi, alle 15 di oggi. Alle regionali del 2019 l’affluenza era stata del 53,52% ma il dato non è paragonabile perché 5 anni fa si votò in un unico giorno.

Non ci saranno exit poll, bisognerà attendere le prime proiezioni mentre tutti i dati su affluenza e i risultati dello spoglio saranno consultabili sul sito del Ministero Eligendo. In Basilicata dalle ore 7 hanno riaperto le 682 sezioni dove i 567.959 aventi diritto al voto hanno potuto recarsi alle urne fino alle ore 15 per eleggere il governatore e 20 componenti del consiglio regionale (13 per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera).

Tre i candidati alla presidenza Vito Bardi per il centrodestra, sostenuto da sette liste, Piero Marrese per il centrosinistra, con cinque simboli, ed Eustachio Follia per Volt.

Bardi è il governatore uscente, sostenuto da sette liste: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di centro, Azione, Orgoglio lucano e La vera Basilicata. Cinque i simboli che compongono la coalizione a sostegno di Marrese: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi-Sinistra - Psi - La Basilicata Possibile, Basilicata casa comune e Basilicata unita. Corsa solitaria per Volt, con Follia.