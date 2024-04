Bari, la sinistra prova a pescare il jolly: il nome per ricucire lo strappo

13 aprile 2024 a

La sinistra tenta il tutto per tutto per cercare di ricompattarsi a Bari dopo lo strappo di Giuseppe Conte. Come rivela Repubblica il nome per cercare di mettere tutti dalla stessa parte in vista delle elezioni comunali di giugno, che designeranno l’erede di Antonio Decaro, è Nicola Colaianni. Ex magistrato e parlamentare del centrosinistra, Colaianni può essere il profilo adatto per riunire di nuovo il campo largo, andato in fumo dopo la scelta del leader del M5S di tirarsi indietro dalle primarie. “Si sta lavorando per evitare la spaccatura fra i sostenitori di Michele Laforgia - il Movimento 5Stelle, Sinistra Italiana, Socialisti e associazioni cittadine - e quelli di Vito Leccese, supportato da Pd Europa Verde, Azione, Socialdemocratici e varie liste civiche”, il retroscena del quotidiano.

In particolare la soluzione è stata ideata da Nichi Vendola, ex presidente della Regione Puglia, andato in missione a Bari per riunire tutti sotto lo stesso candidato, incontrando anche lo stesso Decaro. Laforgia è pronto al passo indietro in caso di candidatura da parte di Colaianni.