Codice della strada, la promessa di Salvini: "Approvato entro l'estate"

Nuovo codice della strada, Salvini vuole approvarlo entro l'estate. «Spero che il codice della strada sia approvato entro l’estate. Porterà più controlli, più rigore, più serietà, e spero meno morti e meno incidenti». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della tappa napoletana de «L’Italia dei sì», sulla morte dei due carabinieri nell’incidente avvenuto a Campagna (Salerno).

Stretta su alcol e droghe e meno autovelox: le nuove regole in auto

Salvini ha detto ai cronisti di aver incontrato «alcuni familiari delle vittime della strada che hanno perso i loro figli» e ha aggiunto. «Con il nuovo codice della strada l’utilizzo di qualsiasi droga prevede il blocco della macchina e il ritiro della patente, senza se e senza giustificazioni. Prevediamo sanzioni più severe per chi abbandona animali, per chi usa il telefonino, chi eccede in velocità. Certo il buon senso non possiamo prevederlo per decreto, non possiamo prevedere per decreto se una madre, stando ai primi controlli, beve, si droga, poi si mette al volante rischiando di uccidere se stessa e poi uccidendo delle persone. Cercheremo di spiegare fin dai banchi della prima elementare cosa si rischia quando ci si mette alla guida di una macchina o di un motorino, non potendolo fare. Ma sono contento perché, dopo 30 anni dal vecchio codice della strada, riportiamo un po' d'ordine e buon senso sulle strade italiane. Se ti metti al volante in condizioni indecenti ne paghi le conseguenze».