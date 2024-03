Terrorismo, l'allarme di Crosetto: "Possono succedere cose gravi"

27 marzo 2024 a

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, mette in guardia sulla possibilità che anche in Europa potrebbero succedere cose gravi. «L’Italia affronta la sfida del terrorismo da anni in silenzio. Ogni giorno le forze armate e di polizia combattono il terrorismo. Lo Stato c’è sempre, vigile; questo non significa che il pericolo scompaia, significa che i cittadini devono sapere che lo Stato non si accorge del terrorismo solo quando succede qualcosa, come successo in Russia qualche giorno fa». Lo ha detto il Ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della cerimonia per i "100+1" dell’Aeronautica Militare.

«Io preferirei non essere preoccupato - ha detto - ma l’Unione europea e gli Stati devono prefigurare qualunque tipo di scenario. Penso non succederà nulla di grave ma dobbiamo prepararci alla possibilità che possano succedere cose gravi, come ci ha insegnato l’Ucraina, magari non direttamente al nostro Paese».