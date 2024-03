Porta a Porta, la ricetta di Salvini per la scuola: “Tetto al 20% di stranieri per classe”

27 marzo 2024 a

a

a

Matteo Salvini è ospite di Bruno Vespa nella puntata del 27 marzo di Porta a Porta. Su Rai 1 il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega ha affrontato diversi temi, ecco le sue dichiarazioni:

SCUOLA - «Io penso che ci debba essere un tetto per gli stranieri nelle classi italiane, direi un 20%, altrimenti è un caos di lingue in quella classe, penso anche all’insegnante, invece così può essere stimolante».

MAGISTRATURA - «Ritengo che sia doveroso il test per verificare l’equilibrio per i magistrati, devono amministrare la cosa più importante che c’è, cioè la libertà. Li fanno anche i poliziotti. Test psico-attitudinale per i magistrati? Tutti i lavoratori se sbagliano pagano, i magistrati si sentono al di sopra del bene e del male, alcuni però portano l’ideologia in tribunale».

"Magistrati politicizzati complicano l'opera sui migranti". Meloni contro le toghe rosse

ELEZIONI USA - «Spero con tutto me stesso che alle elezioni Usa di novembre vincano i repubblicani, vinca Donald Trump. Noto sommessamente che con i repubblicani non ci sono state guerre. Serve perciò di ritrovare quello spirito di Trump, che fu anche di Silvio Berlusconi, che opera per la pace. Trump ha fatto gli accordi di Abramo, Berlusconi ha riunito i grandi a Pratica di mare».

ELEZIONI RUSSIA - «In Russia hanno votato ne prendiamo atto, non sta a me dare giudizi. Ma io qualsiasi cosa dico la sinistra mi va contro».