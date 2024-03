Bari, incontro con la figlia del boss? Pd surreale su Emiliano: "Pittoresco"

25 marzo 2024 a

Nessun caso, il governatore pugliese Michele Emiliano, si sa, è un personaggio "iperbolico" e "pittoresco", che volete che sia la visita con il suo assessore poi divenuto sindaco d Bari, Antonio Decaro, a casa della sorella di un boss della città vecchia. A dirlo è Walter Verini, senatore del Pd, intervenuto oggi in una trasmissione di Giornale Radio. "Emiliano da sempre è un personaggio che usa iperboli e frasi a effetto, non c’è nessun caso Decaro. Il fatto in sé è stato smentito, la nostra interpretazione è che Emiliano abbia voluto parlare di un episodio per evidenziare in modo pittoresco come Decaro avesse proseguito con grandi risultati l’impegno contro le mafie".

Insomma, per i dem non esiste nessun caso: "Questo era il senso delle parole di Emiliano, pronunciate davanti a migliaia di persone che hanno reagito a un attacco politico molto chiaro della destra - ha aggiunto Verini -. Bari da molti anni ha un’amministrazione comunale che combatte la criminalità, tutto il resto è propaganda politica ed elettoralistica di questa destra".

Intanto la bufera per le frasi del governatore della Puglia non si placa. Secondo il racconto di Emiliano, Decaro andò con lui a casa della sorella del boss Antonio Capriati. Subito l’esponente del Pd e leader dell’Anci ha provato a smentire, negando la ricostruzione dell’ex magistrato sull'incontro con Emanuella Capriati, sorella di Tonino, ritenuto lo storico boss di Bari vecchia. Ora però Il Giornale ha pubblicato una foto che ritrae Decaro con Elizabeth Capriati, sorelle di Emanuella. L’immagine è stata pubblicata sui social lo scorso 7 maggio 2023, in occasione della festa di San Nicola, patrono della città.