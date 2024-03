Winds of change, tutto esaurito. La Lega: "Follie estremiste green al centro dell'evento"

21 marzo 2024 a

Tutto esaurito per “Winds of Change”, l’evento organizzato dal partito ID a Roma questo sabato agli Studios di via Tiburtina 521, a partire dalle ore 14. Per l’occasione saranno presenti tutte le delegazioni invitate in un mix di alleati storici e recenti della Lega. Nello specifico, quelle del Rassemblement National (Francia), del FPÖ (Austria), del Vlaams Belang (Fiandre) e di Chega (Portogallo), fresco di successo elettorale. Previsti quindi, tra gli altri, il discorso dal palco del leader portoghese André Ventura e il video-messaggio di Marine Le Pen. Sarà presente anche una delegazione dagli Stati Uniti con ex funzionari della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato sotto l’amministrazione Trump e l’intervento di Vivek Ramaswamy, imprenditore americano, ex candidato alle primarie repubblicane e persona vicina al tycoon.

"Al centro dell’incontro - si legge in una nota della Lega - le follie estremiste green che mettono in ginocchio agricoltori, aziende, lavoratori e famiglie, le scelte europee che spalancano le porte all’immigrazione clandestina e che impongono tasse, burocrazia e limitazioni a chi vuole fare impresa, ma anche le decisioni di Bruxelles per limitare la libertà di pensiero e per controllare ogni aspetto della vita dei cittadini". Saranno presenti rappresentanti della Lega di Governo, deputati, senatori ed europarlamentari del Carroccio.