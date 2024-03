Europee, Capitano Ultimo scende in campo: con chi si candida alle elezioni

21 marzo 2024 a

Sergio De Caprio, il ‘Capitano Ultimo’, scende in campo con Cateno De Luca per le elezioni Europee. «Abbiamo fatto un lavoro di unione sui temi e programmi e presentiamo diverse realtà che partono con noi in questa avventura europea, ma che hanno la volontà di camminare con noi anche dopo. Questo è un valore aggiunto», ha detto Laura Castelli presentando i Civici di Sergio Pirozzi; Capitano Ultimo (il cui nome sarà nel simbolo); Desirè Merlino, consigliera a Monza; Giovani Sgroi, sindaco di Rivoltà D’Adda; Luigi Abbate, consigliere a Taranto; il Rassemblemant Valdotain e Vito Comencini con il simbolo del Leone di san Marco.

«Si completa la profezia, Sud chiama e Nord ha risposto. Sabato saremo a Milano per lanciare la progettualità di un meridione che si è stancato di piangersi addosso, che si prende le responsabilità e che vuol essere protagonista non per concessione ma per una conquista sul campo», ha detto Cateno De Luca, che ha parlato tra le altre cose di Matteo Renzi: «Noi aspettiamo che Renzi ci dica se ha chiuso l’accordo con Totò Cuffaro o no. Noi rispetto a Renzi, il quale sta facendo un accordo con ambienti e con gestioni politico-mafiose, siamo l’opposto. Lo vogliamo scrivere a chiare lettere , non vogliamo mafiosi e i voti della mafia, della criminalità organizzata, in tutti i territori. Saremo gli unici? Non ha importanza. Noi siamo quelli che lo diciamo e lo scriviamo chiaramente. Ecco cosa significa capitano Ultimo, un messaggio ben chiaro». Il Capitano Ultimo è noto principalmente per aver eseguito, quando era tra i leader dei Ros dei Carabinieri, l'arresto del boss di Cosa nostra Totò Riina, andato in scena il 15 gennaio 1993.