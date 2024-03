Stasera Italia, "il grande sogno di Silvio Berlusconi": la rivelazione di Tajani

19 marzo 2024 a

Il presidente Vladimir Putin rimarrà al Cremlino fino al 2030: lo zar è stato rieletto e potrà così continuare la campagna militare in Ucraina. Questo è stato l'argomento con cui la conduttrice Sabrina Scampini ha aperto l'ultima puntata di Stasera Italia, il programma di politica e di attualità di Rete 4. In collegamento con lo studio, il primo a prendere la parola è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Putin si sentirà più forte. Non so cosa potrà fare più di quello che ha fatto. Proverà ad attaccare l'Ucraina, troverà resistenza da parte di Kiev, ma l'obiettivo che noi abbiamo come italiani e come europei è di proteggere l'Ucraina e fare in modo che non venga sconfitta e invasa", ha dichiarato, per poi aggiungere subito dopo: "Noi certamente non invieremo militari a combattere in Ucraina. Non lo farà la Nato per sostenere l'industria della difesa europea".

"Posizione chiara e maggioranza coesa", Meloni smorza le polemiche sulla Russia

Decisione, questa, ribadita anche dalla premier Giorgia Meloni, che in riferimento alla "proposta avanzata dalla Francia circa il possibile intervento diretto" in Ucraina, ha ribadito “che la nostra posizione non è favorevole a questa ipotesi foriera di un'escalation pericolosa da evitare a ogni costo". "L'Europa deve contare di più anche all’interno della Nato": questo è quanto sostiene con sicurezza il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Per avere una difesa europea serve anche uno strumento finanziario. Ci deve essere equilibrio fra Europa e Stati Uniti", ha continuato. Ritorno alla leva? "Non credo si ritorni alla leva e non mi pare sia all’ordine del giorno", ha risposto con nettezza di parole. "Io sono favorevole a una difesa comune europea, a un esercito europeo. Era il grande sogno di Silvio Berlusconi", ha rivelato il vicepremier. "Siamo favorevoli a che ci siano degli eurobond per sostenere l'industria della difesa europea", ha concluso.