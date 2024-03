Pd-M5S, volano gli stracci sul Piemonte. Campo largo in frantumi

16 marzo 2024 a

a

a

L’accordo è arrivato in extremis stamattina quando l’assemblea dei dem piemontesi era già riunita. L’indicazione di Gianna Pentenero a candidata presidente alle prossime elezioni regionali. Una sintesi che ha evitato la conta interna tra i due nomi in campo: Chiara Gribaudo, vicina a Elly Schlein, e Daniele Valle, esponente dell’area che fa riferimento Stefano Bonaccini. Il Pd trova dunque l’unità sull’assessore al Lavoro e Attività produttive del comune di Torino, già consigliera regionale e sostenitrice di Schlein alle primarie per la segreteria Pd.

Chi è il leader più amato, il sondaggio affossa la sinistra

«Quello di oggi - scrivono Igor Taruffi e Davide Baruffi in una nota - non è un punto di arrivo ma di partenza, perché il compito del Pd è lavorare per costruire l’alleanza più ampia: ci rivolgiamo per questo a tutte le forze politiche e civiche che non si riconoscono nella destra». Si possono «trovare ampie convergenze come già emerso nelle interlocuzioni avviate con le altre forze politiche, compreso il M5S». E concludono: «Non crediamo che questo sia il tempo dei distinguo ma quello della sintesi, e rimaniamo aperti a compiere tutte le scelte utili per unire. Perché per noi le ragioni dell’unità delle forze alternative alla destra vengono prima di ogni ragione di parte».

Caos Regionali in Basilicata, così Conte e Schlein si schiantano

Tuttavia se da Sinistra Italiana e Sinistra ecologista arriva un apprezzamento per la scelta di Pentenero, «una figura autorevole, capace di dialogo e unità», e la spinta a unire il fronte progressista, dal Movimento 5 Stelle l’invito del Pd a trovare «sintesi» piuttosto che «distinguo» viene rispedito al mittente nel giro di qualche ora. Giuseppe Conte da Napoli era rimasto più aperturista con un «valuteremo», ricordando però le distanze a livello locale tra dem e M5S. Dai 5 Stelle piemontesi la replica però è netta. In una nota si parla di decisione Pd «appresa dalle agenzie», di «cambio di passo e di metodo» che «cozza con il dialogo» pur faticoso «intavolato in questi mesi». Quindi la conclusione: «Alla luce di tutto questo, nei prossimi giorni il Movimento 5 Stelle illustrerà il proprio programma elettorale e avvierà il percorso per la scelta del proprio candidato Presidente». Dopo il caos in Basilicata ora la nuova bufera: il campo largo è soltanto un miraggio per la sinistra, dilaniata da lotte interne.