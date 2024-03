Ucraina, l'allarme di Antonio Tajani: "Così si rischia la guerra mondiale"

15 marzo 2024 a

a

a

«I nostri militari fanno bene quello che fanno nel Mar Rosso a proteggere le nostre navi, fanno bene quello che fanno in Libano, in Africa, in Iraq. I nostri militari sono portatori di pace, garanzia e libertà. Noi non siamo in guerra con la Russia». A dichiararlo, parlando con Bruno Vespa a LetExpo, è stato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un nuovo riferimento all’ipotesi ribadita da Emmanuel Macron di inviare truppe in Ucraina.

"Scoprite se c'è un Grande Fratello". Dossier, il sospetto di Tajani

«Io credo che la Nato non debba entrare in Ucraina. Sarebbe un errore entrare in Ucraina, noi dobbiamo aiutare l’Ucraina a difendersi ma entrare noi a fare la guerra alla Russia significa rischiare la Terza guerra mondiale». «Tutte le persone di buon senso non vorrebbero questo», ha aggiunto Tajani, che ha poi fatto riferimento alle parole del Papa. «Il Papa cosa ha detto: io voglio la pace. Mettetevi a un tavolo e fate la pace. Ma il Papa fa il Papa, deve dire questo. Non mi scandalizza né preoccupa».