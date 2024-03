Scuola, Schlein attacca il governo. Valditara la fulmina: “Parla senza conoscere ciò che critica”

13 marzo 2024 a

Il governo negli scorsi giorni ha annunciato un ritorno ai voti numerici per la valutazione degli studenti della scuola primaria, con la novità che prenderà piede a partire dal prossimo anno scolastico. La riforma, proposta dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, andrà a sostituire i giudizi descrittivi attualmente in essere, con un sistema di voti da “ottimo” a “insufficiente”.

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha puntato il dito contro il governo per tale riforma sulla scuola: “Vogliono smantellare la riforma della valutazione e hanno una visione della scuola che si limita a classificare e controllare. La scuola dovrebbe invece migliorare gli apprendimenti e dare strumenti agli studenti. La scuola di Valditara non ha l’obiettivo di migliorare gli apprendimenti e dare strumenti, ma classificare e controllare. Un salto indietro nel tempo che non piace alla comunità scolastica e alle famiglie e che interrompe importante un processo di rinnovamento della scuola italiana”.

Ma Valditara non ha fatto passare questi concetti e gli ha risposto per le rime: “Purtroppo l'on. Schlein parla senza conoscere ciò che critica. Nella riforma della valutazione della scuola primaria non si elimina la descrizione del percorso umano e pedagogico dei bambini, descrizione che è fondamentale e che resta, venendo anzi rafforzata con il portfolio. Come abbiamo sempre affermato essa è un pilastro della scuola che ha al centro lo studente. Sarà piuttosto affiancata da giudizi sintetici più chiari, a vantaggio degli stessi studenti e delle famiglie. Per quanto riguarda gli apprendimenti dei ragazzi, cito solo il docente tutor e Agenda Sud per dare la misura degli investimenti progettuali e finanziari messi in campo dal nostro governo. Una politica fondata sulla non conoscenza dei fatti è - la bordata finale alla dem - una pessima politica”.