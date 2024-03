Regionali Abruzzo, FdI tuona: "Agiremo in ogni sede": bufera su Travaglio-Scanzi

10 marzo 2024 a

Bufera sul voto delle elezioni regionali in Abruzzo, che si sta svolgendo oggi domenica 10 marzo. "Marco Travaglio e Andrea Scanzi, con l’arroganza che li caratterizza e che probabilmente li fa sentire sopra ogni legge, ieri sera su Canale 9 hanno violato il silenzio elettorale, gettando discredito sul candidato Marco Marsilio. Ci auguriamo che l’Agcom prenda al più presto provvedimenti per condannare questo inaccettabile abuso di potere, usato contra legem e come un manganello per danneggiare chi non la pensa come loro", scrive in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che "a nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera", esprime "solidarietà al presidente Marsilio e alla sua famiglia per le infamanti bugie usate come squallido tentativo di influenzare gli elettori".

A riassumere quanto andato in onda è lo stesso Marsilio, governatore uscente e candidato del centrodestra opposto a quello del campo largo Pd-M5s Luciano D'Amico - che in una nota ufficiale spiega che si è assistito a "un comizio condito di calunnie di Marco Travaglio, seguito a ruota dal giornalista Andrea Scanzi". Il primo ha descritto Marsilio come "indagato e condannato in primo grado per un reato che non ho mai commesso e per il quale non sono mai stato né indagato né tantomeno condannato - è la precisazione del presidente della Regione Abruzzo -. Non si è mai assistito ad una cosa del genere in occasione di una tornata elettorale, a otto ore dall'apertura dei seggi. Ho già dato mandato al mio legale per tutelare me e la mia consorte sia in sede penale che civile (oltre che segnalare all'Agcom la violazione del silenzio elettorale)".

L’ufficio stampa del partito guidato dalla premier Giorgia Meloni, inoltre, definisce "gravissime" le "calunnie di Travaglio contro Marco Marsilio che proprio a ridosso del voto per la Regione Abruzzo", e oltre a denunciare la "violazione del silenzio elettorale" parla di "metodi disgustosi tipici della peggiore sinistra devota alla macchina del fango" e annuncia che FdI "agirà in ogni sede opportuna".