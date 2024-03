Exit poll Abruzzo, Marsilio avanti su D'Amico. Scarto ridottissimo: i numeri

10 marzo 2024 a

SI sono chiuse alle 23 le urne delle elezioni regionali in Abruzzo. Il primo exit poll dell'istituto di sondaggi Noto per Rete8, emittente abruzzese, rilanciato da La7 nella maratona Mentana riporta uno scarto ridottissimo tra i due candidati. Marco Marsilio per il centrodestra è dato a una firbice di 48,7-52,7%, Luciano D'Amico del campo largo Pd-M5s è poco più indietro al 47,3-51,3%. Si annuncia pertanto un testa a testa nella notte tra i due candidati a governatore dell'Abruzzo. Lo spoglio, presumibilmente, andrà avanti tutta la notte prima di restituire un dato consolidato.

Il dato che riguarda l'affluenza registra un lieve aumento rispetto al 2019: alle 19 si assesta al 43,93%, con un piccolo incremento del 0,92% in confronto a cinque anni fa.

Il giorno del voto viene segnato anche da una polemica, annunciata da una nota del governatore Marsilio che denuncia una "clamorosa e vergognosa violazione del silenzio elettorale sul canale 'Nove'", dove è andato in onda "un comizio condito di calunnie di Marco Travaglio, seguito a ruota dal giornalista Andrea Scanzi. In particolare Travaglio, noto diffamatore seriale più volte condannato per questo reato, mi ha calunniato descrivendomi, insieme a mia moglie, come indagato e condannato in primo grado per un reato che non ho mai commesso e per il quale non sono mai stato né indagato né tantomeno condannato". Marsilio annuncia di aver "dato mandato al mio legale per tutelare me e la mia consorte sia in sede penale che civile, oltre che segnalare all'Agcom la violazione del silenzio elettorale". E anche FdI promette che "agirà in ogni sede opportuna contro questa gravissima violazione di ogni norma sulla regolarità della campagna elettorale".

La coalizione che appoggia Marsilio è composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, lista Marsilio presidente, Dc-Udc e Noi moderati. 'Patto per l'Abruzzo' è la coalizione che sostiene D'Amico nelle 4 province ed è composta da Partito democratico, M5S, lista Abruzzo Insieme-D'Amico presidente, Alleanza verdi sinistra, Azione (Socialisti-Popolari-Riformatori), Riformisti e civici (Psi-Abruzzo vivo). Sono 1.208.276 gli abruzzesi chiamati alle urne in 305 Comuni, chieamati a eleggere i 31 componenti del Consiglio regionale, 7 per ciascuna circoscrizione di L'Aquila, Teramo e Pescara e 8 per quella di Chieti; insieme a loro entrano di diritto in Consiglio regionale il presidente eletto e il candidato alla carica di presidente che si piazza secondo. Non è previsto ballottaggio e, a differenza della Sardegna, non è consentito il voto disgiunto: sarà considerata nulla la scheda con il voto espresso per un candidato presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate.